FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Köök, mida ilmestavad julged värvid

Konkursile laekusid pildid ühest hiljuti valminud kaunist köögist, mis paistab silma julgete valikutega. Köögi omanik Birgit soovis, et köök erineks tavalisest ja nii otsustati mängida värvidega – köögimööbel kombineerib sügavat punast ja mahedat oliivirohelist. Köögi juures hindab ta ka laeni ulatuvaid kappe mis lisavad ruumile kõrgust. Pilkupüüdvaks detailiks on ka valgustusega klaaskapp, mis toimib mõnusa aktsendina just õhtuhämaruses. Töötasapinnaks sai valitud keraamiline tasapind, et see oleks hästi hooldatav ja vastupidav. Köögi valmistas ja paigaldas Andi mööbel.