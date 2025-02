Milline põrand on köögis parim? Erinevate kattematerjalide head ja vead

Kvaliteedivahe heal ja väga heal laminaatparketil võib olla päris suur, seega ei tasu lasta end eksitada liiga odaval hinnal – sellega võib hoopis endale karuteene teha. Samuti on oluline mõelda, kellele usaldada põranda paigaldus, sest vastupidava tulemuse saab vaid siis, kui see on korrektselt paigaldatud. Siinkohal peab mainima, et kui laminaatparkett saab kahjustada ja tekib vajadus parandustöödeks, tuleb kahjustada saanud koht ilmselt välja vahetada. See omakorda võib tähendada üsna suure ala üles võtmist.

Laminaatparketti peetakse tihti puitparketist odavamaks ja sellest tunduvalt kehvemaks variandiks, aga tegelikult on tänapäeva tehnoloogiad laminaatparketi omadusi kõvasti parandanud. Kvaliteetne laminaat peab väga hästi vastu igasugustele kriimustustele ning kui parketi vahed töödelda spetsiaalse vuugiseguga, siis on tagatud ka põranda veekindlus. Üleüldiselt on laminaati lihtne hooldada ning regulaarne puhastamine aitab hoida põrandat heas seisukorras. Lisaks on laminaatparketi valik üsna lai, mis võimaldab seda kasutada väga eriilmelistes interjöörides.

Puitpõranda puhul võib tunduda, et tegemist ei ole köögi jaoks just kõige vastupidavama valikuga, siis õige pinnaviimistlusega (tugevad lakid ja värvid) on võimalik saavutada päris töökindel tulemus. Kindlasti tasub seda varianti kaaluda, kui tegemist on avatud elutoa-köögi lahendusega ja soovitakse saavutada interjööris ühtlast ilmet. Lisaks sellele on tegemist loodusliku materjaliga, mille eluaeg on äärmiselt pikk – vana ja väsinud pindmise kihi saab igal ajal maha lihvida ja uuesti viimistleda.

Põhimõtteliselt võib erinevates köökides ringi käies kohata kõiki võimalikke põrandakattematerjale, kuid see ei tähenda, et nad ühtmoodi head ja kõigile sobivad on. Järgnevalt annamegi ülevaate, millised materjalid kööki sobivad, ning millised on nende kasutamise plussid ja miinused.

Keraamilised plaadid

Keraamilised plaadid on üks vastupidavamaid põrandakattematerjale ning oma omadustelt sobivad nad imehästi ka kööki. Selline põrand on täiesti veekindel, kergesti puhastatav ja vastupidav kriimustustele. Ka keraamiliste plaatide valik on ääretult lai ja see annab võimaluse luua väga erinevaid disainilahendusi.

Siinkohal peab märkima, et selle põrandatüübi üks suurimaid miinuseid on materjali külmus, seega võiks keraamilisi plaate eelistada nendes elamutes, kus on olemas põrandaküte. Samuti on purunemisohus kõik nõud, mis sellisele põrandale kukuvad. Kui mõelda plaaditud põranda parandustöödele, siis plaatide asendamine võib olla päris keeruline – üks asi on samasuguse plaadi leidmine, aga teisalt võib raskeks osutuda kahjustada saanud plaadi eraldamine teistest nii, et teised plaadid kahjustada ei saaks.

Looduslik kivi

Looduslikust kivist põrand on mehhaaniliselt väga vastupidav ning võimaldab tuua ruumi midagi unikaalset ja luksuslikku. Näiteks graniitplaatidest põrand võib interjööri kaunistada aastakümneid, kui hooldada põrandat õigesti. Samuti tõstab loodusliku kivi kasutamine interjööris, kinnisvara hinda.Lisaks paljudele plussidele tuleks aga tähele panna, et kui looduslik kivi saab märjaks on tegemist ühe libedama materjaliga.Sarnaselt keraamilistele plaatidele on tegemist kõva ja külma materjaliga ja ka siinkohal tuleks kasutada looduskivi nendes elamutes, kus on põrandaküte. Loodusliku kivi puhul peab arvestama ka sellega, et kuna tegemist on poorse materjaliga, siis ei ole see vastupidav vedelike ja kemikaalide mõjutustele. Igasugused kokkupuuted nendega võivad kivile jätta inetuid plekke, kuid regulaarne hooldus aitab vältida plekkide teket ja vee imendumist.

Linoleum