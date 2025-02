Kujundad kodu heledates toonides? Vead, mida vältida, et tulemuseks poleks igav ja steriilne interjöör

Värvid on meie kodus justkui peegeldus sellest, kes me oleme ja kuidas enda elu elame. See tähendab ka seda, et oluline on isikupärane kodukujundus, mille keskel end hästi tunda. Viimasel ajal kasutakse palju neutraalseid värve, kuna nendega on võimalik luua endale kindel ja kodune keskkond. Kuigi heledaid ja neutraalseid värve on võimalik peaaegu kõigega sobitada, tehakse siiski neid kasutades palju vigu.

1. Unustatakse tekstuuri lisada

Neutraalseid värve kasutades tuleb arvestada, et olulisel kohal on tekstuur. See väljendub teisisõnu erinevates materjalides. Kui kogu kodu on ühtlaselt beež, võib see väga kergesti mõjuda näotult ja igavalt, kus puudub igasugune isikupära. Seega lisa ruumi põnevust just erinevaid materjale kasutades ning erinevaid äarmusi omavahel kombineerides. Kombineeri krohvitud pindu ja tapeeditud seinu, lisa puitu, vali erinevast materjalist ja kangatekstuuriga kodutekstiile: pleede, patju, vaipu, kardinaid jms. Väga olulised on neutraalses heledas ruumis ka sisustusaksessuaarid — kasuta vaase, toataimi, kõrsi, korvikesi, seinapilte jne.

2. Julge mustriga detailid

Neutraalsete värvide kasutamine ei tähenda, et interjööri ei võiks mustrite ja värvidega põnevust lisada. Vali lihtsad diivanid, toolikatted ja kardinad, kuid täienda neid mustriliste elementidega — näiteks annab kohese efekti mustriline vaip või diivanipadjad. Paari mööbliesemega võid lisada ka endale meelepärast värvi!

3. Ainult ühe värvi valimine