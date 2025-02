FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Võluvalt valgusküllane köök

Meie konkursile saabusid pildid ühest helgest ja valgusküllasest köögist, mille kujundamisel on inspiratsiooni ammutatud ajatust kassikalisest stiilist. Köögi omanike sõnul oli hele köök nende jaoks ainus võimalus, sest ruumi nappis. Ka mööbli projekteerimisel tuli esmaseks aluseks võtta ruumi mõõtmed. Kuna köök on üsna väike - pikk ja kitsas ja pererahval on köögiinventari väga palju, siis oli oluline, et kõik asjad mahuksid kenasti ära. Tänu sellele sai planeeritud kööki nii palju kappe ja sahtleid kui ruum vähegi seda võimaldas. Söögilaud kööki ei mahtunudki ning kiiremateks istumisteks seati köögis sisse pisem pukklaud, mis köögimööbliga ühte sulab. Lauda toetav tugipost on juba omaette vaatamisväärsus. Söögilaud asub hoopis köögi kõrval elutoas. Samuti oli pererahvale oluline, et väikesed köögiseadmed oleksid peidus, mitte ei võtaks köögitasapinnal asjatult ruumi. Hommikusöögikapis ongi nüüd peidus nii mikrolaineahi, kohvimasin, röster kui ka blender.