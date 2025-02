Suhtlemiskoolitajad: ruumipuudus võib tekitada perekonnas pingeid, aga ruumist olulisem on ühendus

Turvaline kodu ei pea olema suur

Ruumipuudus võib tekitada perekonnas pingeid, sest kõigil on erinev taju isiklikust ruumist ja vajadus, kui palju seda olema peab. Kui oma isiklik ruum puudub, võibki see olla väsitav nii emotsionaalselt kui füüsiliselt. Kui vajadused on defitsiidis, muutub keskkond pärssivaks. Ja mida enam see süveneb, seda kergemini ärritume. Arusaadav – kui baasvajadused on rahuldamata, ongi süütenöör lühem. Nii on väga oluline perekonnas läbi rääkida, millised on kellegi ruumivajadused. Nii on kergem üksteisega arvestada ja pingeidki tekib vähem. Peamine on võimalus oma tundeid turvaliselt jagada. Ei, igaühel ei pea tingimata olema omaenda füüsilist nurka, ent peaksid olema loodud võimalused, mida ta vajab, et olla omaette. Küsidagi – mida sa vajad, kui oled ärritunud? Mõni inimene näiteks eelistabki minna hoopis õue jalutama, teine panna kõrvaklapid pähe ja sulgeda silmad. Inimesed on erinevad.

Ruumist olulisem on ühendus

Kui peres on palju lapsi, ei olegi niivõrd oluline, kui ilusad ja suured on nende toad, vaid üks-ühele veedetud aeg. Suhtlemiskoolitajad teavad, et enamasti tuuakse ettekäändeks, et millal seda küll veeta – nii palju on alati tegemist. See on tegelikult prioriteetide küsimus. Näiteks kodukontorit tehes arvatakse tihti, et oleme ju laste jaoks olemas. Tegelikult mitte. Inimene, kes tuleb koju alles õhtutundidel, võib oma pere jaoks märksa rohkem olemas olla kui see, kes terve päev kodus on olnud. Ja selleks ei ole vaja pikki tunde – 10 minutist päevas lapse juhitud mängust piisab. Ja kõrval ei tohiks olla ei telefoni ega raamatut, mida lapsega mängides teise silmaga piidelda.