Viis noort Läti disainerit, kelle tegemistel silma peal hoida

Linda Kivule – Riia portselani uus kõrgaeg

Linda Kivule on Läti keraamik, kelle loomingus mängivad keskset rolli portselan ja kuld. Ta kasutab portselani delikaatseid omadusi, et luua õrnu ja esteetilisi esemeid, mida iseloomustavad minimalistlikud vormid ning elegantsed jooned. Kivule looming paistab silma selle poolest, et ta suudab portselanist luua samal ajal praktilisi ja esteetiliselt võluvaid esemeid.

Tema portselanitööd on sageli inspireeritud loodusest, pakkudes minimalistlikke ja puhtaid jooni, aga ka tema kunstnikest vanemate töödest – näiteks vaasidel ja kaussidel esineva lõvimotiivi laenas ta ühelt oma isa teoselt. Tema looming on erakordselt peen ja detailne, sobides nii igapäevaseks kasutamiseks kui ka erilisteks sündmusteks.

Rihards Ābeltiņš – vaimukas, väljapeetud ja soodne

Rihards Ābeltiņš on Läti skulptor, kes ühendab oma loomingus orgaanilised vormid ja kaasaegse esteetika. Ābeltiņši looming ulatub nii monumentaalsete avalike skulptuuride kui ka väiksemate interjöörielementideni, mis sobivad suurepäraselt kaasaegsesse sisekujundusse. Tema skulptuurid toovad ruumi tekstuuri ja dimensiooni ning pakuvad samal ajal esteetilist tasakaalu, rahu ja killukese huumorit. Tema kipsist tööd on inspireeritud klassikalistest skulptuuridest ja Läti skulptorite loomingust.

Vaidava Ceramics – traditsioon moodsas võtmes

Vaidava Ceramics on Läti pereettevõte, mis asutati 1980. aastal ja on spetsialiseerunud käsitsi valmistatud keraamilisele lauanõudele. Nende looming ühendab traditsioonilised tootmismeetodid ja ajatu põhjamaise minimalismi. Vaidava tooted, sealhulgas populaarne kollektsioon „Earth“, on valmistatud kohapeal kaevandatud terrakotast ja on tuntud looduslähedaste toonide ning soojade, maalähedaste pindade poolest. Iga brändi ese valmib algusest lõpuni käsitsi umbes 15 keraamikust koosneva tiimi käe all. Nende kollektsioonid, näiteks „Eclipse“ ja „Moss“, on saanud laialdast rahvusvahelist tunnustust.