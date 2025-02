FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Helge ja õhuline köök

Meie konkursile saabusid pildid ühest helgest ja õhulisest köögist, kus on rõhk naturaalsetel puidutoonidel. Kaunid puidumustrid tõstab esile valge tagasein, mis on suures ulatuses plaaditud. Köögi omaniku jaoks on suurim õnnestumine seinakappide puudumine – muidu lihtsalt ei mõjuks ruum nii avaralt ja õhuliselt kui praegu. Kodu renoveerides ja köǒki planeerides oligi peamine eesmärk luua õhuline interjöör, mis sobiks kokku elutoaga, kuna kahe ruumi vahel seina ei ole.