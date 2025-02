TASUB TEADA | Kas naaber tohib lund minu kinnistule lükata?

Mõnes kohas on lume äravedu ja selle lükkamine kohaliku omavalitsuse poolt reguleeritud, eriti juhul, kui lumi takistab liikumist ja ligipääsetavust kinnistule. Sellises olukorras võib omavalitsus nõuda, et lumi lükataks enda kinnistule või kasutataks avalikke lume ladustamise alasid, mitte naabri kinnistut.

Kui aga naaber ei ole nõus koostööd tegema ja olukord muutub problemaatiliseks, on võimalik pöörduda kohaliku omavalitsuse või juriidilise nõustaja poole, et selgitada välja osapoolte õigused ja kohustused.

Igal majaomanikul oleks võimalike arusaamatuste ennetamiseks hea lugeda läbi omavalitsuse heakorraeeskirjad, et olla teadlik, millised nõudmised on talvisele heakorrale, alustades sellest, milliseid puistematerjale võib libeduse tõrjeks kasutada, lõpetades lume ladustamisega.

Üldiselt võib öelda, et naaber võib lükata lund oma kinnistult teie kinnistule, kui ta teeb seda viisil, mis ei kahjusta teie vara ega tekita teile ebamugavusi. See tähendab, et lumi ei tohiks olla lükatud selliselt, et see blokeeriks teie ligipääsu teele, kahjustaks teie aeda või hoovi või tekitaks muid probleeme. Ideaalis võiks see toimuda vastastikusel kokkuleppel.