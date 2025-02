FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Tumedates toonides köök, mida täiendavad kuldsed detailid

Meie konkursile laekusid pildid ühest šikilt musta värvi köögist. Kuigi tumedat köögimööblit täiendab must tagasein, ei ole tulemus sugugi liiga sünge ning köögi omanikud on võtnud julge riski tumedat tumedaga kokku sobitada. Julgemaid otsuseid võimaldas teha piisavalt suur ruum, mistõttu ei jäta tumedate toonide kasutamine ruumist väiksemat muljet. Iga detail alates pistikupesadest kuni köögitehnikani on must. Mustale vastukaaluks on köögimööblile valitud tekstuursed kullatooni käepidemed. Klassikaliste küljele avanevate kapiuste asemel on kasutatud üles avanevaid uksi - see võimaldas kapid ehitada suuremad ja mahukamad. Köögi disainimisel on silmas peetud sedagi, et kaks inimest seal üksteist liigselt segamata toimetama mahuks.