FOTOD | Ilmetust kontorikapist sai tänu osavatele kätele söögitoa kõige ilusam mööbliese

Paberkate tegi värvimise ettevalmistuse eriti lihtsaks. Kerge karestamise käigus tuli küll palju tolmu. Tavaliselt on see kõige tüütum töö, aga seekord läks see etapp lenneldes. Riiuliosa eelnev paigutus meeldis mulle, seetõttu otsustasin mittevajalikud riiulikandurite avad kinni pahteldada. Pehme peenpahtel viimaste kihtidena on lihtsam lihvida. Nüüd lihvimistolm kokku ja pind värvimiseks tolmust puhtaks.

Enne värvimist oli vaja ära otsustada ka uste lõplik väljanägemine. Magamistoa kapiuste dekoreerimisest üle jäänud mdf plaat oli vaja ära kasutada. Mõeldud-tehtud! Kapi uksed tundusid olevat just see õige koht katsetamiseks. Kaared ja ringid on siin kodus nagunii igal pool, nii saagisin mfd plaadi ukse järgi mõõtu ja joonistasin praetaldriku ja joonlaua abil väljasaetava kujundi pinnale. Tikksaega on nüüd küll omajagu tööd tehtud, pehme mdf plaat on küll kerge materjal saagida, samas on üsna lihtne ka eksida. Tasa ja targu on siinkohal vist kõige paremad õpetussõnad. Saetud detailid liimisin selleks puhuks sobiva montaažiliimiga uste külge ja panin need pitskruvidega kerge pressi alla kuivama.