FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Looduslähedane köök mahedas koloriidis

Meie fotovõistlusele laekusid pildid ühest harmoonilisest köögist, mis paistab silma detailideni läbimõeldud disaini ja võluvalt rahulilku viimistlusega. Köögi omanik Maili kirjutab, et sai täpselt sellise köögi, nagu soovis, ning kõik on paigas nii funktsionaalsuselt kui välimuselt. Köögi disainis Elde Siilbek ja teostas Wesse, kardinad telliti kardinakunstnik Pille-Riin Dolenkolt. Mustrid ja toonid valiti võimalikult looduslähedased ning köögi omaniku sõnul muutuvad ning teisenevad need koos aastaaegadega. Kevadisel hommikul saab kööki astuda peas selgus, südames rõõm ja hinges rahu.