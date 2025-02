Neli värvitooni, mida kasutada, kui soovid magamistuba kirglikumaks muuta

Vali kindlasti magamistuppa värvitoonid, mis loovad hubase ja turvalise tunde. Täida ruum enda soovide, värvide ja elementidega — see on koht, kus puhata ja end mõnusalt tunda. Loo sellest mõnus oaas, kus saad lõõgastuda. Tuba peaks olema piisavalt privaatne, et veeta seal toredasti aega oma kaaslasega. Teatud värvitoonid soodustavad kirglikkust ja tekitavad romantilise meeleolu. Need võiks just sobitada magamistuppa.

Kirglik rubiinipunane

Aegade algusest on olnud punane kire värviks — mida tumedam ja sügavam, seda mõjusam. Sügaval värvitoonil on jõulisemad ja tumedamad varjundid, mis tekitavad salapära ja soovi avastada. Muidugi ei tasu punasega täita kogu tuba, see oleks maitsetu ja liiga intensiivne ning sa ei pruugi seal korralikult välja puhata. Sügav rubiinipunane sobib väga hästi näiteks katma ühte seina.

Muidugi võib mängida ka punase tekstiiliga. Näiteks võib olla kauni sügavpunase kangaga kaetud voodi peapoolne kõrgem ots. Selle juurde sobiks ka voodi jalutsis asuv samasuguse kangaga kaetud laiem järi. Kui sinu voodil pole peatsis selga toetavat otsa, siis võid selle seinale värvida, luues lihtsalt illusiooni. Lihtne ja mänguline!

Igal juhul on sügav rubiinipunane toon oma olemuselt soe ja võrgutav. Et punast tasakaalustada, siis on talle heaks kaaslaseks neutraalsed toonid ja killuke musta.

Õrn vaarikapunane

Kui tumedam ja sügavam punane tundub liiga tume, kuid punane meeldib, siis proovi õrnemat ja kergemat vaarikapunast tooni. On ju vaarikas silmalegi meelitav ja suus maitsev… See on kindlasti üks armastuse värvidest.