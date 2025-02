FOTOD | Värvitult värvikas kodu betooni embuses

See 360-ruutmeetrine elumaja on suures osas betoonist, mille kõrval on spoonplaati ja teisigi viimistlusmaterjale. Mõte oli see, et ei kasutaks väga palju värvitud pindasid, vaid need oleksid naturaalsed või sellele materjalile omased ega tekitaks kunstlikku fassaadi. Muidugi kasutati keraamilisi plaate ja mõnest üksikust kohast leiab ka seinavärvi, aga Kaspari sõnul on põnev just see, et siseviimistluses on püütud vältida tehislikke ja kunstlikke viimistlusvahendeid. Nii on maja justkui betooni embuses, soojust lisavad naturaalne parkett ja paar värvikildu. Kuna maja asub eraldatud kohas ja naabritest eemal, siis on igal pool palju klaaspinda ja avarust. See loob vahetu kontakti väliruumi ja loodusega, aga ka hoone arhitektuuriga.