Luige Kodud – maaküttega korterid Tallinna piiril

Maaküte on eelistatuim küttelahendus koduostjate seas ja seda põhjusega

Maaküte ehk maasoojuspump on seade, mis ammutab maapinda salvestunud päikeseenergiat, kasutades seda nii ruumide kütmiseks kui ka sooja tarbevee tootmiseks. Maaküte on keskkonnasäästlik, sest kütteenergia saamiseks kasutatakse taastuvat allikat – maasoojust. Kuna maaküte toodab põhiosa soojusenergiast taastuvast maasoojusest, kõigub maakütte hind minimaalselt. Küttesüsteem vajab tööks (soojuse pumpamiseks) ka elektrienergiat, kuid oluliselt vähem kui tavaliselt (maakütet kasutades saab 1 kWh elektrienergiast kuni 5 kWh kütteenergiat). Vähe oluline pole fakt, et maasoojuse näol on tegemist kodumaise soojusenergiaallikaga. Maakütte suureks eeliseks meie kliimas on selle töökindlus igal aastaajal, samuti ohutus (puudub põlemisprotsess), madal müratase ja väike hooldusvajadus.