Miks on linane voodipesu ka külmal ajal tark valik?

Jahedas soe ja soojas jahe

Talvel otsivad ilmselt mitmed meist sooja tekikuhja alt ning ärkavad selle tulemusena öösel higisena. Suurepärane soojusjuhtivus on üks linase parimaid omadusi. Linase voodipesuga on jahedas soe ja soojas jahe. Tegu on väga hingava materjaliga, mis sobib hästi nii alus- kui pealislinaks. Isegi kui võtad peale teise teki, ei hakka linasest voodipesu vahel palav.

Muutub kasutades pehmemaks

Linane kangas muutub iga pesukorraga ainult paremaks ja pehmemaks ning sealjuures ei kaota ta oma väljanägemist. Linane on kolm korda tugevam ja kordades kulumiskindlam kui puuvill. Ilmselt peitub siin ka saladus, miks linasest voodipesu sageli järgmistele generatsioonidele pärandatakse. Linasega on kerge luua pehmet pesa, kus on mõnus külmadel talveõhtutel puhata.

Looduslik

Linane on loodussõbralik. Tema kasvatamiseks kulub vähem vett ning ta kasvab edukalt ka põhjamaises kliimas. Lisaks on võimalik lina kasvatada täiesti pestitsiidide vabalt. Linane on biolagunev, kergelt taaskasutatav ja jätkusuutlik. Tänu naturaalselt antibakteriaalsetele omadusetele on see eriti hea voodipesu materjal allergikutele ja lastele.

Kuidas aga teada, kas voodipesu on päris linasest, polüestrist või hoopis mõnest muust sünteetilisest kangast toodetud?

Väljanägemine võib neil olla päris linasega äravahetamiseni sarnane. On mõned nipid, kuidas ehtsust hinnata.

Katsu. Esmane ja oluline viis kangaste hindamiseks on katsumine. Õige linane kangas tundub puudutades külm, hoolimata ajast ja välisest temperatuurist.

Loomulikud kortsud. Päris linasel kangal on loomulikult pehmed kortsud. Linasel puudub elastsus, mis teda esialgsesse vormi taastaks. Seega hoidu linasest voopipesust, mis on justkui sirgeks triigitud. See võib küll esteetilisem välja näha, ent tegu pole õige linasega.