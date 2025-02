Suured arved võivad viidata küttesüsteemi veale. Millised on levinumad probleemid, mis ette võivad tulla?

Õhksoojuspumbad on väga levinud, sest süsteem on taskukohane, mugav kasutada ning lihtne paigaldada. Soojuspump koosneb kahest osast: ühest välismoodulist ja ühest või mitmest sisemoodulist.

Iga 2-3 aasta järel on soovitav lasta spetsialistil teha suurem hooldus ja kontroll. See hõlmab endas siseosade pesemist, seadme seestpoolt puhastamist tolmuosakestest ning mustusest. Soojuspumpa pestakse ja loputatakse spetsiaalsete vahenditega, mis imenduvad, koguvad mustuse ning liigub koos kondensaadiga seadmest välja. Seadme välismoodul puhastatakse harja ja suruõhu abil.

Isegi siis, kui õhksoojuspumbal pole näiliselt midagi viga, tasub see iga paari aasta järel lasta üle vaadata. Kuigi küttesüsteemi eeldatav eluiga on 10-15 aastat, peab töötavaid osi aeg-ajalt välja vahetama. Soojuspumba ebakorrektsest töötamisest annab märku veider või tavaliselt valjem heli. Kui õhksoojuspump ei anna soojust, tasuks esimese asjana kontrollida, kas siseseade filtrid on puhtad ning vajadusel need puhastada. Kui ka pärast puhastamist ei anna seade soojust tuleb kutsuda spetsialist. Samuti tuleb spetsialist kohale kutsuda, kui seade annab tavaliselt palju rohkem kondensaati välja.

Gaasiküte

Tänapäeva gaasikatlad ja -veesoojendid on väga säästlikud, sest kasutavad ära ka kondensaadist tuleva soojuse. Gaasiseadme hoolduse peab alati teostama spetsialist. Korsten püsib enamasti puhtana, sest gaasikütjast väljub vaid veeaur. Peamised probleemid gaasikütte seadmega on halb ventilatsioon, gaasiseadme ühendamine valesse lõõri, suitsulõõri takistus, vigastatud või korrodeerunud torustik või ühenduskohad, aga ka lihtsalt amortisatsioon. Gaasiseadme kohal olev pruunikas kollane lagi viitab sellele, et on probleeme korstnalõõri tõmbega. Ohumärgiks on ka kollane leek gaasiseadmes. Gaasiküttesüsteemilt ei tohi omavoliliselt eemaldada detaile ega seda korrigeerida. Seetõttu tuleb kahtluse korral alati kutsuda spetsialist kontrollima.