NÕUANDEID | Mida köögisaart planeerides silmas pidada?

Toolid või pukid?. Kõige parem on istuda sellistel toolidel, mis on proportsioonis köögisaarega. Kui köögisaar on 70-80 sentimeetri kõrgune, sobivad istumiseks toolid. Kui köögisaare kõrgus on 90-100 sentimeetrit, tuleb vaadata baaripukkide poole.

Kui suur peaks köögisaar olema? Köögisaart planeerides tuleks arvestada köögi suurusega, et saar ei tuleks ülemäära suur ning oleks proportsioonis ülejäänud köögiga. Isegi, kui on suur köök aga planeerite väga suure saare võib see muuta köögi väiksemaks. Üldreegel, millega arvestada mugavalt saare ümber askeldamiseks on vähemalt meetri jagu liikumisruumi, nii väldite seda, et köögis mitmekesi askeldades ei jääks teineteisele jalgu.

Oluline on kasutajamugavus. Köögisaare kasutamiseks einestamisel on oluline istumismugavus, et oleks piisavalt ruumi jalgadel ja tasapind õigel kõrgusel. Kui on peres lapsi, siis võiks olla osa saarest madalam, et ka neil oleks mugav. Suur viga, mida veel tihti tehakse, on ümber saare planeerida liiga palju istumiskohti. Kui istud seltskonnaga köögisaare taga, võiks iga inimese vahele jääda vähemalt pool meetrit ruumi.

Mõtle läbi, milleks sa köögisaart kõige rohkem kasutad. Kas sul on tööpinnal puudu pliidikohast või kraanikausist või vajad köögisaare näol hoopis kaks-ühes lauda, mille taga ka einestada saab? Või soovid sa lisaruumi mahukatele pottidele-pannidele ning tahaksid köögisaare juures näha ka sahtleid ja kappe? Köögisaared pole ühesugused ja neid on võimalik planeerida vastavalt kasutaja vajadustele.

Vali kõige parem koht. Ruumi keskpaik pole köögisaare jaoks alati parim koht. Kui kasutad köögisaart peamiselt söögitegemiseks, võiks see asuda võimalikult lähedal elektripistikutele, pliidile ja külmikule. Kui kasutad saarekest söömiseks ja sõpradega olemiseks, võib see asuda loetletud elementidest ka eemal.

Kas avatud riiulid või sahtlid? Kui asjad ilusti paigutad ja igal esemel on oma kindel koht, näeb kõik kena välja avatud riiulitel. Lisaks on avatud riiulitelt asju lihtsam kätte saada. Kulub ka vähem raha ja materjali. Kui aga soovid saarekese sees hoida kuivaineid, kogukaid potte-panne ja muud tarvilikku, mis just kõige esteetilisem välja ei näe, võib otsustada kinniste kappide või väljatõmmatavate sahtlite kasuks.

Valgustus ja elektrilahendused tuleb varakult läbi mõelda. Kui on plaan kasutada köögisaart täiendava töötasapinnana ehk pikendusena ülejäänud köögimööblile, siis tuleks läbi mõelda ka valguslahendused. Soovitav on jälgida, et süüa tehes ei hakkaks valgus selja taga paistma ning et töötasapind ise oleks samuti valgustatud. Kasutades köögisaart lisaks toidu valmistamisele ka einestamiseks võiks valgus saare kohal olla reguleeritav, et einestades valgus liialt silma ei paistaks ning ei pimestaks.

Köögisaare kohal peaks olema kindlasti korralikud valgustid, mis tööpinda valgustaksid. Need võivad olla laheda disainiga ripplambid, aga ka laesisesed süvisvalgustid. Kui köök on ise heledas toonis, siis rippvalgustid on heaks võimaluseks tuua kööki pisut värve või kontrasti — seega ära karda katsetada julgemate toonide ja põnevamate vormidega.

Populaarne on paigutada valgustus ka saare tasapinna ääre alla, kuhu saab freesida sooned või pesad, mille sisse valgustus paigutada. Tasapinna all olev valgustus loob mõnusalt hubase meeleolu ja sobib suurepäraselt taustavalguseks.

Tasub veel läbi mõelda, kas on vaja köögisaarele pistikupesasid kodumasinate tarbeks. Töötasapinnale saab teha ka sobivas mõõdus ava, mille sisse uputatavad pistikupesamoodulid paigutada. Pistikupesamoodulid on mugavad, sest need saab tasapinna sisse lükata, kui neid parasjagu ei kasutata.

Populaarne on ka köögisaarele planeerida integreeritav pliit ja tasapinda uputatav kubu, mis ka omakorda tähendab seda, et mängu tuleb posu elektrijuhtmeid või gaasitorud, need kõik tuleb ka viisakalt ära paigutada ja ka mõelda, et neile oleks hiljem ka hõlbus ligipääsetavus.

Kuju võib olla erinev. Kui tavaline ristkülikukujuline saareke ei mahu kööki, võib köök koos saarekesega olla ka T- või L-tähe kujuline. Ka istumiskohad ei pea ilmtingimata olema saare pikemal küljel.

Alahinnata ei tasu ka köögisaare välimust. Kuna köögisaar on köögi fookuspunkt, leiab see palju kasutust ja tõmbab endale peamise tähelepanu. Töötasapind võiks olla valmistatud vastupidavast, ent ilusast materjalist — graniidist, marmorist või täispuidust. Köögisaar ei pea olema ülejäänud mööbliga samas toonis, vaid tuleb esile just taustast erineva tooniga.

Allikad: marthastewart.com, disastone.ee

