Viis suurt viga, mida kodu valgustamisel sageli tehakse

Üks valgusti toas

Klassikaline viga, mida kohtab ikka ja jälle, on uskumus, et igasse ruumi piisab vaid ühest valgusallikast. Kui üks lamp laes ripub, siis imestatakse, miks see ei valgusta piisavalt lugemiseks või töötegemiseks, miks ei paku vabal hetkel hubast olemist ja miks ei anna ruumi olemusele midagi juurde. Kuna meil on suurem osa aastast kodus pime, siis ei piisa enamikes ruumides ühest valgustist, neid võiks olla vähemalt kaks või kolm, suuremates ruumides, näiteks elutoas, isegi rohkem. Seejuures võiks olla üks nendest pilku püüdvaks sisustuselemendiks, teised võivad jääda ka märkamatuks. Kahtlemata ei tohiks jääda valgustid omavahel koloriitselt konkureerima, see pole valgustuse mõte.

Puudub rollijaotus

Valgus on kas liiga intensiivne või ebapiisav

Lisaks välimusele ja funktsioonile tuleb valgustust valides pöörata tähelepanu ka selle omadustele. Näiteks kodus tasub eelistada sooja valgust, aga maitsed on muidugi erinevad. Valguse soojust mõõdetakse kelvinites: mida väiksem on number, seda soojem on valgus. Eluruumi sobib valgus, mille soojus on kuni 3000 kelvinit. Lisaks soojusele on oluline mõelda läbi, kas valgusti asukohas on tarvis tugevat ja intensiivset või hoopis mahedat valgust. On selge, et magamistoas võiks olla hoopis teine valgus kui köögis. Enamikes ruumides võiks see mõjuda rahustavalt, aga osades ka ergutavalt. Valgusvoogu mõõdetakse luumenites, mida arvestatakse ruutmeetri kohta. Magamistoas võib olla valgustugevus ruutmeetri kohta 150 luumenit, elutoas 200 luumeni kandis, köögis võiks olla valgustugevus ruutmeetri kohta vähemalt 200-250 luumenit. Igal juhul on oluline teada, et mida tugevam on valgustugevus, seda kiiremini hakkab see väsitama ehk valgustus ei ole koht, kus igaks juhuks „võimsamasse“ investeerida tasuks.