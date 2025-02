Kümme asja, mida ei tohiks kraanikausi all hoiustada

Eriti hästi teavad seda väikese köögi omanikud - valamu all olev ruum on väärtuslik paik asjade hoiustamiseks. See on suurepärane koht, kus rätikuid, käsnasid, prügikotte ja ehk ka väikest tulekustutit hoiustada. Lisaks nendele esemetele kiputakse seal aga ka muid asju hoidma. Mis kindlasti kraanikausi alla ei kuulu?

Majapidamispaber

Majapidamispaberit on mõistlik hoida kapis, kus sellel ei ole ohtu niiskust saada. See kehtib ka kõigi muude pabertoodete kohta. Paberist valmistatud prügi- või kompostikotid on loodud kiiresti biolagunema, mistõttu on need niiskuse kahjustustele eriti vastuvõtlikud.

Väikesed kodumasinad

Kui hoiuruumi on vähe, võib tekkida kiusatus asetada harva kasutatavad väiksemad kodumasinad kraanikausi alla kappi. Elektroonika ja vesi aga ei käi hästi kokku, mistõttu on targem nendele esemetele parem koht leida. Masinad, mida harva kasutad, on mõistlik asetada võimalikult kõrgele või kaugele.

Kemikaalid ja puhastusvahendid

Paljudes majapidamistes hoitakse puhastusvahendeid köögivalamu all, kuid kui sul on väikesed lapsed või lemmikloom või käivad sul mõnikord külalised, kellel on kaasas pisikesed lapsed, siis oleks kõige targem leida neile teine ja kättesaamatum ​​koht.

Tuleohtlikud tooted

Tuleohtlikke tooteid tasub hoida väljaspool kööki. Lakkide, aerosoolide ja muude kergestisüttivate toodete asukoht on ohutult garaažis või muus hästi ventileeritavas ruumis.

Värvid

Kui sul on käsil renoveerimis- või isetegemisprojekt, hoia oma värvipurke köögist eemal. Eriti oluline on, et neid ei hoitaks gaasiseadmete läheduses. Õnnetuste vältimiseks hoia neid parem kuuris, garaažis või muus kuivas hoiukohas.

Putukamürk

Soovimatud „koduloomad“ kipuvad kogunema kraanikausi alla, mistõttu võib tunduda loogiline, et sellesse piirkonda lisatakse putukamürke või isegi näriliste mürki. Nagu karmide kemikaalide puhulgi, on neidki oluline hoida väikelaste käeulatusest eemal.

Koduloomade toit