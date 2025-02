Unistad kinnisvarast välismaal? Olulised nüansid, mida enne ostu teadma peaks

Jurist valmistab ette ka kõik vajalikud dokumendid enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Näiteks Hispaanias on ostu-müügilepingu sõlmimisel vajalikud originaaldokumendid. Kasvõi ühe dokumendi puudumisel keeldub notar tehingut vormistamast. Hispaanias saab jurist volituse alusel teile organiseerida ka välismaalase isikukoodi (NIE kood), pangakonto ja teha teie eest kõik tehinguga seotud toimingud. Pärast tehingu sõlmimist vormistab ka uued lepingud vee, elektri ja interneti müüjatega ning registreerib teid kohalikus omavalitsuses. Advokaaditasu on Hispaanias enamasti 1% tehingu väärtusest.

„Laenu abil välismaale kinnisvara ostes tuleb arvestada, et laenu intressimarginaal võib olla kõrgem, kui see oleks näiteks Eestisse ostetava kinnisvara puhul. Samuti tuleb arvestada, et kui näiteks Eestis saab kodulaenu võtta maksimaalselt 85% ulatuses tagatisvara turuväärtusest (EIS-i eluasemekäendust kasutades lausa 95% ulatuses), siis välismaale soetatava kinnisvara puhul on see määr väiksem, kuni 80% . Täpne laenumäär sõltub alati tagatise enda seisukorrast ja likviidsusest,“ selgitas Ossipova.