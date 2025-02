Kuidas elektriküttega elamises elektrikatkestuste korral sooja saada?

Kui ehituspoodides ringi vaadata, siis üheks lihtsamaks ja soodsamaks lahenduseks on soetada gaasisoojendi, tuntud ka kui infrapuna gaasikamin. Väiksemas majapidamises on see kiireks soojaandjaks ning selle kasutamiseks ei ole vaja korstna ega lõõri olemasolu. Gaasikamina soetusmaksumus on üpriski madal – soodsama gaasiseadme saab kätte vähem kui saja euroga ning lisanduvateks kuludeks on gaasiballoonid vastavat tarbimisele.