Elektrigeneraator ei tohiks olla emotsiooniost. Millest valikul lähtuda ja mida peab teadma selle ohutusest?

Elektrigeneraator on vajalik abimees majapidamises, kus on reaalne oht pikemaks ajaks vooluta jääda. Maapiirkondades kipub suuremate tormide ajal isegi mitmepäevaseid elektrikatkestusi ette tulema ning taludes, kus peetakse loomi või kus ka puurkaev töötab elektril, on generaator igati põhjendatud ost. Lihtsalt emotsiooniostuna korterisse generaatori hankimisel puudub aga igasugune mõte. Paar aastat tagasi, kui Kaja Kallas hoiatas rahvast võimalike elektrikatkestuste eest, läks käima tõeline generatoribuum, millele reageeris ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kes pidas vajalikuks inimestele meelde tuletada, et sisepõlemismootoriga portatiivsete elektrigeneraatorite kasutamine korterites on keelatud.