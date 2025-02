Kui tihti tuleb õhksoojuspumpa hooldada ja milliseid probleeme võib selle töö edasilükkamine põhjustada?

Teine oluline probleem on ruumide õhu kvaliteet. Pikemat aega puhastamata filtritel hakkavad levima bakterid ja muud osakesed, mis siis pidevalt toa õhku meile sissehingamiseks paisatakse. Sooja ja kuiva õhu puhumisel ehk kütteperioodil on bakterite kasvutempo aeglasem, kuid kasutades õhksjoojuspumpa jahutamiseks, liigub läbi seadme jahe ja niiskem õhk, mis on bakteritele ülisoodne kasvupinnas.