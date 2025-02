FOTOD | Põhjamaise sisekujundusega talu Lõuna-Eesti kuppelmaastikul

Kõikjal interjööris on püütud truuks jääda ühtsele stiilile. Ka mööbli valikul on kinni peetud heledast koloriidist. Aktsenti lisavad punutud detailid ja hubasust loovad valgustid. Interjööris kohtab ka lahedaid ise tehtud elemente. Põrandalamp on tehtud näiteks vanast puurondist.