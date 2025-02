FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Ajatu ilmega köök, mida naudivad ka pere lemmikloomad

Meie konkursile saabusid fotod ühest imelisest köögist, mida naudivad tõepoolest kõik pere liikmed. Köögi omanik Eliisa meenutab, et neil oli abikaasaga tulevasest köögist väga kindel ettekujutus ja järeleandmiseid teha ei tahetud. Oma unistuste kööki oli Eliisa valmis ootama kasvõi kümme aastat, kuid õnneks kulus aastaid vaid viis. „Üldjuhul väldime sisekujunduses valget tooni, aga kuna meil on palkmaja ja tume lagi, siis otsustasime köögi ikkagi valgeks teha. Köögimööbel on kujundatud täpselt meie soovide ja vajaduste järgi,“ kirjeldab köögi omanik oma unistuste tuba.

„Kuna valmistame kõik toidud ise ja meil käib palju külalisi, siis vajasime tavalisest suuremat ahju. Samas soovisime sellist, mis on ka silmale ilus vaadata,“ lisab Eliisa. Nii jõudiski kööki ahi otse Itaaliast. Ajatu stiil ja kvaliteet said otsuse tegemisel määravaks. Lisaks leiab köögist ka puupliidi, mis on talvel peaaegu igapäevaselt kasutuses. Eriti uhked ollakse aga lemmikloomapesa üle, kus pere lemmikud saavad olla inimeste lähedal ja neil on suurepärane ülevaade ruumi sisenejatest.

Pärliks on tammeplangust söögilaud, mille praod on täidetud eksposiidvaiguga ning kaunistatud käbide, merikarpide ja hanekujutistega. Läbi maja on kasutanud roosimotiivi ning köögiski leidsid roosinupukesed oma koha kapinuppudel ja käepidemetel. Samuti võib roose kohata Rooma kardinatel. „Oleme südamest tänulikud, et saame igapäevaselt just sellises köögis toimetada ja kogu perega päeva alustada.“

