FOTOD | Disaineri kodus kohtuvad julged värvid ja looga esemed

Disainer Sarah Ord on oma kodu kaunistanud värvide ja mustritega. Igast toast leiab põnevaid antiikesemeid ja moodsaid tekstiile, mis muudavad tema kodu armastavalt õdusaks. „Ma tundun ilmselt nagu see hull Kübarsepp „Alice Imedemaal“ raamatust, aga ma luban, et nii hull ma ikkagi pole,“ naerab Sarah Ord, tutvustades oma segasummasuvilat meenutavat kodu, mis on täis omapärast mööblit, kunstiteoseid, perereliikviaid ja kummalisi nipsasjakesi.