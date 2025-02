DISAINIIKOON | Arco: üks maailma ikoonilisemaid ja kopeeritumaid valgusteid

Eestis on maaletooja Hektor Lighti ühe asutaja Ülle Jõksi sõnul igal aastal müüdud üks-kaks Arcot. Nii et ka paljud eestlased on saanud kellelgi külas käies seda oma silmaga näha, ent ilmselt on kõik näinud seda lugematuid kordi ajakirjades, filmides, hotellides. Kindlasti on maailmas ka palju neid, kes on kohtunud mõne koopiaga, ehtsa Arco kahvatu jäljendiga – aga see on kord juba disainiikoonide saatus, et neid häbitundeta kopeeritakse.