Coca-Cola on majapidamises tõhus abiline – viis kohta, mida sellega puhastada

Kui pottide ja kastrulite põhi on ajapikku tumeda pigmendi külge võtnud või on sinna tekkinud sete, on seda rake puhtaks saada nii svammiga küürides kui ka nõudepesumasinas. Enamasti põhjustab selliseid värvimuutuseid happeline toit. Kui soovid, et pott näeks jälle välja nagu uus, siis valage lihtsalt purgike värskendavat jooki potti ning kuumutage veidi aega madalal kuumusel. Jätke Coca-Cola veel tunnikeseks potti tööd tegema ja varsti ongi pott nagu uus!