FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Romantiline köök ajaloolises Kalamaja kortermajas

Meie konkursile laekus üks väga erilise ilmega köök Kalamajast, mis on sisse seatud nn Tallinna tüüpi kivitrepikojaga puumajja. „Minu meelest ei sobi pika ajalooga majja modernne minimalistlik köök. Soovisin midagi romantilisemat ja helgemat“, kirjutab köögi omanik Ülle. Tulemusena valmis põneva vormiga köök, mis on inspiratsiooni saanud funkstiilist. Materjalivalikus oli soov esile tuua puitu - nii ongi köögis naturaalsest puidust töötasapind ja kappide käepidemed, mille vorm anti meistrile ette.

Tagaseinas on kasutatud väga huvitava lahendusega peeglit, millele on ühes osas lisatud omaniku joonistatud mustri järgi graveering. Peegelsein mängib kaasa köögi vormiga ning lisab valgust ja avarust. Kuna suure köögiakna alla jääb ruumi kõige valgem koht, siis otsustati kogukate kappide asemel sinn paigutada hoopis pisem diivan, kus on mõnus lugeda või kohvitassiga istuda ja pilk akna taga kasvavale vahtrapuule suunata. Praktilisust lisavad diivani all olevad panipaik-sahtlid.