FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Hubane köök, kus põimuvad uus ja vana

Meie konkursile laekusid pildid ühest hubasest köögist, kus kohtuvad erinevad ajastud. Söögilaud ja antiikse ilmega toolid teevad kummarduse möödunud aegadele ning modernne köögimööbel ja valgustivalik toovad meid taas tänapäeva. Rõhku on pandud ka retrolikele elementidele - üheks pilkupüüdvamaks detailiks on köögis nõukaagne köögikaal ning vitriinkapist leiab lõbusa mummulise serviisi. Köögi omanik Imre kirjutab, et tema köök pidi olema soodne, hubane ja sobituma maamaja stiilis elamisse. „Heledatest köökidest oli isu täis ja valikus oli ainult must, mida sai täiendada sooja tooni puidu ja pronksiga.“