Kuidas elektrita hakkama saada? Millised ja kui suured varud peaksid igas kodus olema?

Desünkroniseerimine Vene võrgust on pannud paljud pered muretsema, et kas elektri kadumine mõneks tunniks või päevaks on reaalne stsenaarium või ülemõeldud hirm. Kuigi riskid elektri kadumiseks on minimaalsed, ei tee paha olla aastaringselt võimalikeks elektririketeks valmistunud. Elektriühenduse võivad ajutiselt rivist välja viia ka tormid või tehnilised rikked - seega võiksid vee- ja toiduvarud ning esmatarbevahendite olemasolu olla elementaarsed ja seda eriti maapiirkondades. Mis võiks igas peres alati igaks kümneks juhuks olemas olla?

Joogivesi

Puhta joogivee kättesaadavus on elektri puudumisel ilmselt kõige kriitilisem. Kui sõltud ühisveevärgist, uuri kohalikult omavalitsuselt või vee-ettevõttelt, kas ja kuidas on sinu piirkonnas tagatud veega varustamine elektrikatkestuse korral.

Joogivett varu 3 liitrit inimese kohta vähemalt üheks ööpäevaks. Mõtle läbi, kust joogivett vajadusel juurde saada. Endale lähima loodusliku veeallika leiad siit.

Muust looduslikust veekogust võetud vett, sealhulgas lumevett, keeda suurel kuumusel 10 minutit või kasuta veepuhastusvahendeid (filtrid, tabletid).

Jälgi kohaliku omavalitsuse teadaandeid elanike joogiveega varustamise kohta.

Samuti ei tööta elektrikatkestuse korral kanalisatsioon, mis võib kaasa tuua tõsised uputused, reostused ja haiguste leviku. Alternatiivina saab kasutada tualettpotti asetatud prügikotte või näiteks kuivkäimlaid.

Maapiirkondades on õnnelikud need, kelle krundil asub salvkaev - sellest saab vett hõlpsasti kätte ka ilma elektrita. Siiski tuleb siinkohal mainida, et hiljuti rajatud kaevudel puudub tihti vett üles tõstev vändaga mehhanism. Selle puudumisel tasub see esimesel võimalusel endale ehitada.

Keerulisem lugu on puurkaevudega, mis paraku on teatud piirkondades ka ainsaks variandiks vett saada. Sellisel juhul tuleb kindlasti mõelda, kuidas pumbale ise vajadusel elektrit toota. Paha ei ole ka see, kui igaks juhuks mõned kanistrid vett varuks on.

Toidu säilitamine ja valmistamine