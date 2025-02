Kuidas puhastada plekke krohvitud seinalt? Aga tapeedilt või puidult?

Kui tegu on viimistlemata krohviga, mis ei ole üle värvitud, siis mõnikord on targem unustada niiske lapp ära ja mitte veega igale plekile läheneda. Näiteks kui tegu on pliiatsi- või vildikaplekiga, siis kipub vesi pliiatsijoonistusi või plekitekitajaid lahustuma ning kokkuvõttes imendub pigment veelgi sügavamale krohvikihti. Palju parem idee on võtta kätte peenemat sorti liivapaber ning plekk lihtsalt õrnalt maha lihvida. Kui lubikrohv on lubivärviga üle värvitud, siis ei pruugi liivapaberist enam abi olla, eriti kui tegu on värvilise seinaga. Võid ka proovida õrnalt niiskele hambaharjale õige pisut hambapastat peale panna ning sellega plekki ettevaatlikult küürida. Märksõnaks on õige niiskuse ja mehhaanilise surve tasakaal. Ka hambapasta võiks olla muidugi valget tooni ja võimalikult õrnatoimeline. Sinist värvi või mõne muu pigmendiga rikastatud hambapastad puhastusvahendiks ei sobi.