FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Põhjamaine köök hubases palkmajas

Meie konkursile laekusid pildid ühest hubasest ja maalähedasest palkmajast, mille köök on kujundatud kontrastina hoopis kõrgläikelise ja üdini modernsena. „Köögi sisustamisel olen silmas pidanud seda, et kõik ruumis oleks skandinaavialikult lihtne, samas hubane ja praktiline. Selle ruumi juures hindan kõige rohkem seda, et see on valgusküllane, seal on mõnus olla ja mugav toimetada,“ kirjeldab köögi omanik oma kodu südant.