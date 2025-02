FOTOD | Väikesele perele kujundatud luksuslik kodu pealinna ühes esinduslikumas hoones

Neljatoaline korter asub keset pulbitsevat pealinna melu. Jalutuskäigu kaugusel asuvad vanalinn, Rotermanni kvartal, kaunid kesklinna pargid, kultuurielamusi pakkuvad teatrid, kontserdisaalid, galeriid ja restoranid. Need on osa pere elustiilist ja seega on oluline, et kõik on mugavalt lähedal.

Sisustusprojekti loomisel kaasas Carolyna ka klienti, sisendiks saidki tema soovid ja ideed. Hea suhtlusega saavutati just selline tulemus, nagu uus koduomanik soovis – see on koht, kus elada ja end hästi tunda.

Korter on olemuselt elegantne ja luksuslik, väljapeetud ning ajatu. Need on märksõnad, mida esindab ka meie pealinna süda. Sisustuses valitsevad soojad beežikad-pruunid toonid, millele lisavad sära kuldsed detailid. Sisustus on valitud koostöös OCCOga, kes aitas leida kvaliteetsed ja vastupidavad esemed.

128-ruutmeetrine elamise planeering on avar ja pakub ka privaatsemaid nurki. Keskmise maja mõõtu korterisse mahuvad esik, suur elutuba, köök, kolm magamistuba, vannituba ja majapidamisruum. Suure magamistoa juurde kuuluvad walk-in-garderoob ja vannituba. Kaks väiksemat magamistuba on kujundatud lastetubadeks. Korter on maast laeni akende, kõrgete lagede ja massiivsete ustega. Põrandakatteks on valitud naturaalne prantsuse kalasabaparkett.

Meeleolu lisab korteri juurde kuuluv avar rõdu, kust avanevad kaunid vaated Reimani tänavale. See on koht, kus saab kodust lahkumata melu keskele astuda.

Kujundamisel on kombineeritud erinevaid materjale. Peamiselt võib märgata sametkangaid, metalli, nahka ja kivi. Sametist on elutoa diivan, voodid ja tumbad, nahast on söögilaua toolid – lastega peres on need eriti praktilised. Kõige selle juures on aktsendiks metallist elemendid. Keraamikat ja kivi on kasutatud köögi töötasapinnana, söögilaual, diivani- ja konsoollaudadel.