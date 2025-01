FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Suur ja avar köök, kus püüab pilku kuldne köögimööbel

Meie konkursile laekusid pildid ühest veetlevast köögist, mis on kujundatud üpriski ebatavalises koloriidis - kuldseid kööke ju kodudes kuigi tihti ei kohta. „Kuna kodus ruumi palju siis sai ka köök planeeritud mõnusalt suur ja avar. Võtsin julge lähenemise ja valisin kööki kuldse metallikplaadi. Ja peab ütlema et oleme valikuga väga rahul,“ kirjeldab oma otsuseid köögi omanik Rait. Ja tõepoolest, julge lähenemine on viinud väga põneva tulemuseni - kuldsesse rüütatud köök särab külmas Eestimaa talves nagu soe päike.