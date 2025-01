FOTOD | 1970. aastatest inspireeritud retrohõnguline eramu Soome metsade keskel

108-ruutmeetrise netopinnaga eramu arhitekt on Susanna Kiiskinen ja maja ehitas Mammutikoti. Maja tellija on paar, kelle lapsed on juba omaette elama kolinud ning nüüd oli neil hea võimalus ehitada ainult oma soovidele ja vajadustele vastav maja. Saimaa järve ääres asuvas Mikkelis jagub loodust ja kauneid vaateid palju. Seda kõike on eramu projekteerimisel ka arvestatud – et vaateid maksimaalselt ära kasutada ning enda kasuks toimima panna.