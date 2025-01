Kuidas seadustada küttesüsteemi ja milliseid kooskõlastusi on selleks vaja?

Esimeseks sammuks on ehitatud küttesüsteemi seisukorra sobivuse kohta eksperthinnangu hankimine. Muu olulise info seas annab eksperthinnangu koostaja kokkuvõtliku üldise hinnangu küttesüsteemi kohta (kas küttesüsteem on terviklik ja ohutu kasutamiseks). Kui ekspert annab hinnangu, et tegemist on ohtliku küttesüsteemiga, tuleb korteriomanikul hinnangus esitatud märkused kõrvaldada. Kui ekspert annab hinnangu, et küttesüsteem on ohutu kasutamiseks, on dokument oluliseks tõendiks küttesüsteemi seadustamisel.