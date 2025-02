Kalevipoja kvartal – idülliline kodukoht, kus linn ja loodus sulanduvad üheks

Vastavalt tänapäevastele trendidele on kvartali planeerimisel põhjalikult mõeldud ka keskkonnasäästlikkusele ja energiatõhususele. Uutel arendustel juba elementaarseks saanud A-energiaklass tähendab, et hoones on olemas kõige kaasaegsemad kütte- ja jahutuslahendused, lisaks on kortermaja katusele paigaldatud kompaktne ja tõhus päikeseelektrijaam, mis aitab suvisel ajal veelgi kulusid alla tuua. Maja ees parklas on igale korterile hinna sisse arvestatud parkimiskoht, samuti on parklasse loodud elektriautode laadimiskohad.