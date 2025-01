FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Hästi läbi mõeldud köök, kus on esikohal praktilisus

Meie konkursile laekusid pildid ühest kaunist ja detailideni läbi mõeldud köögist. Kööki planeerides oli omanike jaoks oluline praktilisus, WOW faktor ja ajatu välimus. „Kogu köök sai alguse seinaplaatidest. Sealt edasi leidsin endale sobiliku värvigamma - öösinine, valge, kuldne ja beež. Kuna köök on südameks 40m2 stuudiokorterile, siis oli vaja ruumi maksimaalselt ära kasutada,“ kirjeldab köögi omanik protsessi. Köögi keskmes on praktiline saareke, mis on köögilaua eest ja mille suur U-kuju lisab hulgaliselt panipaiga võimalusi, mis on pisikeses korteris hädavajalik.