Sinu uue kodu algus: loodus ja privaatsus linnalike mugavustega

Kangru Kodu on koht, kus sinu unistused saavad reaalsuseks – siia looduse ja privaatsuse rüppe saad rajada kodu, mis peegeldab sinu pere väärtusi ning unikaalsust. Kõik vajalik selleks, et saaksid oma kodu ehitamisega kohe alustada, on valmis – krundini viib asfalteeritud ja valgustatud tee ning krundi piirini on välja ehitatud vee- ja kanalisatsiooniühendused ning elektriliitumine. Sinu unistuste realiseerimine võib alata. Kohe projekteerima asudes võid juba sel suvel tähistada oma uue kodu nurgakivi panekut.