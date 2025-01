HEA TEADA | Millal peab kinnisvara müügilt maksma tulumaksu?

Kadi selgitab, et tulumaksust oled prii, kui müüd oma peamist või alalist elukohta. Ainult ütlemisest on aga vähe, kindlasti peab olema võimalik tõestada, et kinnisvara on olnud kasutusel päriselt sinu koduna. Selleks passivad hästi näiteks elektri- ja kommunaalarved. Ainult sissekirjutusest jääb paraku väheks. Selge on see, et inimesel võib olla samaaegselt kasutuses ka kaks või rohkemgi elukohta. Näiteks elatakse talvel linnas korteris ja suvel nauditakse päikest maal. Nii kasutatakse ju neid mõlemaid elukohana, tasutakse arveid ning naabridki võivad tõendada, et seal tõesti elate. Sellisel juhul ei pea saadud tulu tuludeklaratsioonis deklareerima. See, kas tegu on päritud, kingitud, ostetud, tagastatud või ostueesõigusega erastatud koduga, ei ole siinjuures oluline.