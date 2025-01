FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Šikk ja minimalistlik köök mattmustas kuues

Meie konkursile laekusid pildid ühest modernselt šikist köögist, mis on kujundatud mattmustades toonides. Minimalismi hindavas köögis ei leia ühtegi üleliigset detaili - siin pole ka käepidemeid ning kõik on puutetundlik. Ka tehnika on võimalikult tänapäevane - eraldi võiks välja tuua oma ajast isegi natuke ees olevat Bora X Bo ahju. Köögi omanikele meeldib väga pere seltsis söömaaegu nautida ning ka sõpru võõrustada, kellele mõnusas õhkkonnas parimaid maitseelamusi pakkuda. Oma kööki kujundades just sellest lähtutigi - oluline oli hubasus, avarus ja kvaliteet.