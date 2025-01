FOTOD JA VIDEOD | Tallinna lauluväljak sai uue ja kauni sisekujunduse, mille keskel tunnevad artistid end kui kodus

Kaidi Org on olnud Tallinna lauluväljaku ilme loomisega seotud läbi mitme projekti. Kaidi tunneb, et lauluväljak on teda suutnud inspireerida ka suurimate elu valikute juures: „Minu esimene mälestus Tallinna lauluväljakust pärineb aastast 2002, kui pisikese tüdrukuna osaledes laulu- ja tantsupeol avanes mulle võimalus näha vaadet laulukaare ülemistelt trepiastmetelt. See hetk on jäänud kõigist lapsepõlve mälestuskildudest kõige tugevamalt meelde ning just see ajendas mind pürgima arhitektuuri poole. Lauluväljak on minu jaoks koht, kus kohtuvad muusika ja inimesed, luues tõeliselt erilisi mälestusi. Seal kõlavad emotsioonid, sõprus ja ühtekuuluvustunne. Samuti on see paik, kus saab lihtsalt puhata – avarus, jalutuskäigud ja suurepärased vaated rohelusele ning merele pakuvad rahu. Tänasel päeval sisearhitektina vaatan Tallinna lauluväljaku hoonet suure austusega.“