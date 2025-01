FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Köök kui helesinine unistus

Meie konkursile laekusid pildid ühest kaunist köögist, kus on märksõnadeks helgus ja praktilisus. „Olen alati armastanud Skandinaavia stiili - heledaid, pastelseid põhjamaiseid toone. Alles kolides uude koju, oli köögi valimine ja disainimine üks olulisemaid asju. Teadsin, et tahan sel korral mõnusalt suurt saart, mille ümber saaks koguneda hommikuti terve pere ja ka külalised. Tahtsime ka sel korral kujundada köögi heledates toonides ning kindlasti soovisin ka klaasist ustega kappe, mis lisaksid kerget romantilist stiili ja samas ka mõnusat valgust. Miksisime omavahel skandinaavia stiili ja rannikustiili,“ selgitab köögi kujundanud Rigne oma valikuid.

Selleks, et köök ei jääks liiga igav ja lihtsalt valge, otsustati veidi riskida ja teha köögisaar helesinine ning ülejäänud kapid valged. Nn. „rannikustiililga“ sobituvad imeliselt hästi kokku köögi tagaseinas olevad helesinised kalasoomuse mustriga keraamilised plaadid. Rannameeleolu lisavad ka punutud varjuga valgustid. Lisaks oli Rigne suureks unistuseks suur keraamiline väljaulatuv valamu, mis mahutaks palju ja kus oleks hea potte-panne pesta. Saare ja muu tehnika paigutusel on arvestatud "kolmnurga reeglit, kus kõik vajalik on sammu kaugusel. Köök sai tõeliselt kaunis - nagu helesinine unistus!