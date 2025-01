Mida teha ehitus- ja remondijäätmetega? Kuhu panna eri liiki prügi

Vana mööbel uuskasutuskeskusesse Kui vana mööbel on vähegi korralik, siis saab selle kas maha müüa või tellida uuskasutuskeskuse äravedu. Kui tegu on siiski oma elu ära elanud asjaga, siis vii see jäätmejaama.

Elektroonika jäätmejaama Väga kurb on metsa all näha vanu külmkappe või pesumasinaid. Eriti olukorras, kus jäätmejaam võtab elektroonikat vastu tasuta ja prügimäele sõit pole suurem vaev kui metsapeatus. Vanad lambid, pliidid, puhurid, radiaatorid, pesumasinad, elektrividinad saab viia jäätmejaama ja seal tasuta ära anda. NB! külmikut saab tasuta ära anda vaid juhul, kui see on ühes tükis ja komplektne ehk sealt ei ole eemaldatud mingeid osasid. Ka vanametalli kokkuostupunktidesse (nt Kuusakoski) saab tasuta viia elektroonikat (välja arvatud külmikud ja kineskooptelekad).

Igal asjal oma koht ja see koht ei ole metsa all:

Kile ja papp pakendikonteiner



Remondi käigus tekib palju kile- ja papp-pakendit. Vii need ümbrismaterjalid kindlasti pakendikonteinerisse, see on taaskasutamiseks suurepärane materjal.

Tapeet olmeprügisse



Tapeet meenutab oma olemuselt paberit, kuid seda on valmistamise käigus niipalju töödeldud, et see ei sobi paberina taaskasutamiseks. Seetõttu pane tapeet olmeprügisse.

Puit

Puitjäätmed võid viia jäätmejaama ning mitmed jäätmejaamad võtavad puitmaterjali vastu tasuta. Kindlasti tasub ka uurida, kas sinu kodukohas ei juhtu olemat mõnd puidu ringmajandusega tegelevat ettevõtet, kes tasuta lammutuspuitu vastu võtab.

Suuremate asjade jaoks konteiner

Kõige odavam viis on oma ehitusjäätmed ise sortida ja jäätmejaama viia. Kuid selle puuduseks on, et sul peab kodus olema sortimiseks ruumi, ka aega sellega eraldi tegelda. Üldjuhul on jäätmejaamades puidu, metalli, betooni, kile jms eelsorteeritud asjade üleandmine tasuta ja mahult on sedasorti jäätmeid enamasti kõige rohkem.

Kui ei taha ise sortida, siis ajalist kokkuhoidu ja mugavust pakuvad suured kotid või konteiner, olenevalt remondi ulatusest, saab tellida omale vastava. Koti puuduseks on see, et paljude remondijäätmete jaoks jääb see väikseks. Kott küll kannatab palju, aga tuleb ikkagi silmas pidada, et sinna ei pandaks klaasi, puruks läinud vannitaoplaate või muid selliseid teravaid asju, mis võivad koti puruks lõigata. Peale selle on osades piirkondades suure koti teenuse pakkumine piiratud. Siis saab valida eri suurusega konteinerite vahel.

Konteinerisse on lihtne asju sisse loopida, see mahutab palju ja kui konteiner saab täis, viiakse see ära kas samal või järgmisel päeval juba. Ent konteineri puhul on samuti tarvis üht-teist silmas pidada. Konteinerisse sobivad kivid, betoon, kips, metall, töödeldud ja töötlemata puitmaterjal.

Konteinerisse ei sobi eterniit, vedelad jäätmed, biojäätmed, autorehvid, madratsid. Kui ehituse käigus tekib väiksemas koguses värvipurke, siis ka need võib sinna panna. Kui kivi või betooni tekib palju, siis tuleb silmas pidada, et konteineritel on massipiirang, see oleneb konteineri suurusest. Tavaliselt tekib ehituse, koristamise ja kolimise käigus ka paberit ja kilet — need pane läbikumavatesse (mitte mustadesse) kilekottidesse, nii läheb see materjal taaskasutusse.

Põhiline on ikka see, et ehitamist või remonti plaanides mõeldaks ette, milliseid jäätmeid võib tekkida ning käituda vastavalt. Igal juhul ei ole kuidagi vastutustundlik tegu koguda oma prügi kokku ja visata see metsa alla.

