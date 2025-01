Vannituba stiilseks! Heidame pilgu tänavustele vannitoatrendidele

Suures plaanis püüavad tänavused trendid ühildada dekoratiivset ja funktsionaalsetest lähenemist. Pisut on näha ka kaugenemist üliminimalistlikest lahendustest ning turvalisest valgest-hallist koloriidist. Kui interjööris tervikuna on tänavuseks suurimaks hitiks maalähedased beežid toonid ja looduslikud materjalid, mis loovad rahuliku ja zen’i õhkkonna, siis vannitubade kohta võib öelda, et loodusläheduse kõrval jagub veidi ruumi ka julgematele ja värvikamatele lahendustele.

1. Ekspressiivsed mustrid ja värvid

Kui plaanid vannitoas remonti, siis unusta igavad valged metrooplaadid. 2025. aasta toob areenile varasemast julgema plaadidisaini. Teemaks on retrolikud elemendid ja keerukad kujundid. Areenile naasevad möödud kümnenditest tuttavad mustrid, aga tagasi on ka suured ja julged lilledekoorid. Ka moodi tagasi tulnud terrazzo on võtnud suuremad mõõtmed ja kirevama ilme.

Glasuuritud värvilised plaadid leiavad samuti rohkemat kasutust. Inspiratsiooni võib ammutada näiteks Portugali rikkalikust pärandist!

2. Mulje lõõgastavast koduspaast

Kujutage ette, et astute oma vannituppa ja tunnete, nagu oleksite sisenenud luksuslikku spaasse. Mõelge vihmaduššidele, mis jäljendavad kose all seismise rahustavat tunnet, auruduššidele, kus saate pärast pikka päeva lõõgastuda, ja mugavatele temperatuuri reguleerimisfunktsioonidele. Tänavused trendid tõstavad esile ka eraldiseisvaid vanne, mis ei paku mitte ainult lõõgastavat kogemust, vaid on ka vannitoa stiilseks fookuspunktiks.

3. Pruunid kohvitoonid

Pantone aasta värviks valitud soe ja kreemine „Mocha mousse“ ehk kohvivaht lubab alanud aastal vallutada nii moe- kui sisustusmaailma. Ei jää sellest trendist puutumata ka vannituba. Rikkalikud varjundid pruunidest ja beežidest aitavad hubase koduspaa ilme loomisel kahtlemata kaasa!

4. Merest inspireeritud toonid