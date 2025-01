FOTOD | Endise panga ruumidesse loodud kodust õhkub luksust ja elegantsi

Endine kontor Mutual Heightsi hoone kaheksandal korrusel on linna art déco pärl – arhitekt Alexander McGee meenutab, mil ta seda paika esimest korda külastas. See oli suur muljetavaldav sõjaeelne koht, mis näis olevat ajas tardunud. Ovaalne ruum oligi kümnendeid kasutuseta seisnud ja näis, et kõik asjad olid sealsamas, kuhu need olid aastate eest jäetud. Näiteks olid seal säilinud vanad söögilauad ja nahast tugitoolid.