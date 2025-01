TASUB TEADA | Millised on korterite levinumad varjatud puudused ?

Tee kindlaks korteri hoolduse ja remondi ajalugu. Kui korteril on olnud eelnevalt suuri ümberehitusi või on seal esinenud mingeid probleeme, siis tasub neid aspekte tähelepanelikult uurida.

Kui korteri varjatud puudused on juba avastatud, on oluline need kiirelt lahendada, et vältida kulukate remonditööde tegemist hiljem. Korterit ostes ei maksa aga kiirustada: investeerige aega ja raha põhjalikuks uuringuks, et tagada oma kodu kvaliteet ja turvalisus.