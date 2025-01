FOTOD | Šikilt tumedas koloriidis perekodu Kakumäel on tulvil praktilisi lahendusi

Uus sisu – perele mugavam ja funktsionaalsem

Kõige tähtsam oli luua 275 ruutmeetrile funktsionaalne ja mugav planeering perele, kus on kasvamas mitu last ja lemmikloomaks on suur ning aktiivne koer. Kõige suurem faktor, mis sundis paljut ümber tegema, oligi lemmikloom. Et elu oleks lihtsam, valiti ka uued ja vastupidavamad materjalid. Eeskätt põrandale ja diivanile. Näiteks alguses oli siin naturaalne puitpõrand, kuid see vahetati tänapäevase vinüülkattega põranda vastu. Seejuures tehti lahendus nii, et vajadusel saab selle lihtsa vaevaga vahetada puitparketi vastu. Muuseas, nii põranda kui ka diivani toonid valiti koera karvatooni järgi.