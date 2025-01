Õhk-vesi soojuspump või maaküte - kumb on Eesti kliimasse sobivam valik?

Maaküte: Püsiv soojus maapinnast

Kuidas see toimib? Maaküte, tuntud ka kui maasoojuspump, kasutab maapinda salvestunud päikeseenergiat, et kütta kodu ja soojendada tarbevett. Süsteem ammutab soojust maa-alustest kollektoritorudest, mis võivad olla paigaldatud horisontaalselt või vertikaalselt, sõltuvalt krundi suurusest ja pinnase tüübist. Maakütte efektiivsus tuleneb sellest, et maa temperatuur püsib aasta ringi stabiilne, isegi kõige karmimates talveoludes.